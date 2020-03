Diabolik: fumetti gratis online fino al 10 aprile!

News Libri

Il celebre ladro creato dalle sorelle Giussani per una volta viene ad aiutarci a stare a casa regalandoci alcune delle sue avventure da scaricare.

Mentre ci chiediamo quando vedremo il film dei Manetti Bros. tratto da Diabolik, c'è un'ottima notizia per gli amanti del personaggio creato dalle sorelle Giussani. Anche la casa editrice Astorina (www.diabolik.it), come Sergio Bonelli Editore, ha reso disponibili gratuitamente alcune avventure a fumetti di Diabolik da scaricare fino al 10 aprile e da leggere tranquillamente sui propri dispositivi a casa nostra. Un'iniziativa lodevole, che ci fa compagnia in questa lunga e difficile prova, permettendoci di evadere dalla realtà coi personaggi di fantasia. Questo l'elenco delle uscite. Buona lettura!:

Già online:

L'uomo che non sapeva ridere, testi di Tito Faraci, disegni di Silvia Ziche

Notte magica, testi di P. Martinelli e M. Gomboli, disegni di S. Zaniboni e G. Montorio

Martedì 24 marzo:

Il ritorno di Sibilla, testi di M. Gomboli e T. Faraci da un'idea di A. Palmas, disegni di S. Zaniboni, G. Montorio e L. Merati.

Venerdì 27 marzo:

Diabolik, chi sei? testi di A. e L. Giussani, disegni di G. Coretti e E. Facciolo

Martedì 31 marzo:

Ricordo di Altea, testi di A. e L. Giussani, disegno di E. Facciolo

Venerdì 3 aprile:

Bersaglio: Diabolik, testi di A. e L. Giussani, disegni di S. Toldo, B. Fiumali e F. Paludetti.