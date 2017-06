Dan Brown: tutte le novità sul suo nuovo romanzo Origin

Il nuovo romanzo di Dan Brown si intitolerà Origin, e questo lo sappiamo dallo scorso settembre, così come che sarà pubblicato il prossimo ottobre. Ora arrivano nuove informazioni e immagini, come quelle della copertina originale. Origin sarà ambientato in Spagna e sarà il primo con Robert Langdon impegnato nel mondo dell’arte moderna, come ha rivelato l’editore in queste ore.

Mondadori ha annunciato la pubblicazione italiana per il 3 ottobre con il video che trovate qui sotto.

Dalla copertina si ha conferma dell’ambientazione a Barcellona, con la Sagrada Familia che giocherà un ruolo importante. Gli eventi si svolgeranno interamente in Spagna, in apertura al Guggenheim di Bilbao, con puntate di Langdon a Madrid, Barcellona e Siviglia. Come detto, Brown si concentrerà per la prima volta sull’arte moderna. “Una paradossale interconnessione fra scienza e religione” sarà “centrale nella trama”, secondo quanto annunciato dall’editore americano Transworld, che solletica la curiosità dei lettori con due domande: “Da dove veniamo?” e “Dove stiamo andando?”.

Insieme a Langdon ci saranno altri personaggi chiave come l’amico ex studente Edmond Kirsch, un quarantenne magnate della tecnologia, figura controversa per “predizioni audaci e invenzioni stupefacenti” e la direttrice di museo Ambra Vidal, con cui Langdon si imbarcherà in una ricerca rischiosa per trovare una password criptata. Come già anticipato, quindi, non saranno territori diversi dalla consueta struttura della serie.

Ecco interamente cosa dice i risvolto di copertina della versione americana.

“Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia religiosa a Harvard, arriva al Museo Guggenheim di Bilbao per partecipare allo svelamento di una scoperta che cambierà il volto della scienza per sempre. Il padrone di casa della serata è l’amico ed ex studente Edmond Kirsch, un quarantenne magnate della tecnologia le cui predizioni audaci e invenzioni stupefacenti lo hanno reso una figura controversa in tutto il mondo.

Questa notte non farà eccezione: annuncia che rivelerà uno sconvolgimento scientifico sbalorditivo per sfidare i fondamenti dell’esistenza umana. Ma Langdon e vari altri ospiti rimangono sbigottiti quando la serata così meticolosamente orchestrata è distrutta prima che la preziosa scoperta di Kirsch possa essere svelata. Con la sua vita in pericolo, Langdon è costretto a una disperata gara per scappare, insieme al direttore del museo Ambra Vidal. Insieme fuggono verso Barcellona in una rischiosa ricerca di una passwors criptata che svelerà il secreto di Kirsch.

Nel loro cammino forze oscure che faranno di tutto per fermarli. Per eludere un nemico tormentato che è sempre un passo avanti a loro, Langdon e Vidal devono navigare lungo labirintici vicoli della storia segreta e della religione antica. Lungo una traccia segnata solo da simboli enigmatici e sfuggente arte moderna, Langdon e Vidal scoprono gli indizi che li conduranno faccia a faccia con una verità sconvolgente rimasta sepolta – fino ad ora”.