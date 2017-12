Conversazione in Noir fra Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi

Carlo Lucarelli lo conosciamo bene, ed è stato ospite illustre più o meno fisso del Noir in Festival, dove ha presentato i suoi romanzi e ha preso parte a tavole rotonde sul giallo e su episodi più o meno celebri di cronaca nera. Massimo Picozzi, invece, lo ascoltiamo per la prima volta. Anche lui - che di mestiere fa il medico, lo psichiatra e il criminologo - però è un personaggio noto, perché è uno dei maggiori esperti di profiling e si è occupato, come perito psichiatra, dei più importanti casi di cronaca degli ultimi anni. E poi è autore di diversi libri, che hanno venduto oltre seicentomila copie. Di questi, alcuni li ha scritti proprio insieme a Lucarelli, cominciando nel 2003 con "Serial Killer".

A pensare di riunire Massimo Picozzi e Carlo Lucarelli, per una conversazione in Noir allo IULM di Milano nella giornata inaugurale del festival, sono stati i direttori Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova (delegato IULM), che li hanno chiamati anche a presentare i loro libri più recenti: "Intrigo italiano" per Carlo Lucarelli e "Mente criminale (La nave di Teseo)" per Picozzi. Alla platea riunita nella Sala dei 146, i due scrittori preferiscono tuttavia parlare della loro collaborazione e del piacere che ne traggono.

"Quando ho deciso di lavorare con Massimo per il primo libro" - comincia Lucarelli - "lo conoscevo indirettamente come criminologo e quindi avevo nei suoi confronti il tipico pregiudizio che hanno gli scrittori puri, quelli di romanzi, nei confronti di chi fa anche altro. Poi ho letto acune sue cose e ho pensato immediatamente; eh no, io non ho a che fare con uno scrittore che fa il criminologo, ma con uno scrittore tout court. Massimo Picozzi ha un suo stile e racconta, in 'Mente criminale', una serie di casi con doti da grande narratore. Noi scrittori di noir siamo quelli che nominano le strade, perché trasformiamo la fantasia in realtà. Massimo, in più, conosce perfettamente la psicologia criminale. Da lui ho imparato a scandagliare la mente delle persone, e non solo dei ciminali, a 360 gradi. Molti scrittori parlano del poliziotto, io, anche grazie a Massimo, ho cominciato a immergemi nella testa dell’assasino".

"Carlo esagera" - dice Picozzi con modestia. "Sono andato io a bottega da lui. Adesso stiamo lavorando insieme a un libro che ci sta conquistando perché è declinato sull’odio e sui crimini dell’odio: uomini che hanno ucciso donne e donne che hanno ucciso uomini. Sì, parliamo anche di 'maschicidio'. Non è vero che sono uno scrittore magnifico. Non sono nato 'imparato'. Comunque, dimenticatevi il criminologo, io ho sempre fatto lo psichiatra ospedaliero. Le cartelle cliniche degli psichiatri ospedalieri sono dettagliatissime, piene di particolari, sono piccole backstory, romanzi gialli in potenza".

La collaborazione con Lucarelli è per Picozzi anche un rimedio all'assenza di morale che caratterizza un certo ambiente lavorativo: "Scrivere con Carlo per me è una salvezza, mi permette di ritrovare quell'etica che manca totalmente nell'ambaradan che si costruisce intorno ai casi. Quando un uomo è sospettato di un delitto efferato, viene chiamato un avvocato d'ufficio il cui nome fa parte di un elenco che si trova in questura. L'avvocato in questione di solito non è proprio un principe del foro, quindi caccia quattro bestemmie e arriva. Il giorno dopo si accorge che il caso è finito sulle prime pagine dei giornali e pensa: guarda un po’, mi conviene seguirlo, anche se il mio assistito non ha una lira. Poi altri avvocati cominciano a chiamare l’accusato: prendi me! - lo supplicano - che sono più bravo. Un avvocato può essere più o meno abile, ma se segue un caso che va in tv, avrà lo studio pieno per tutta la vita. Ecco, la scrittura è per me un antidoto a questo squallore".

Lucarelli, che non può più dire la parola 'paura' senza pensare al modo in cui la pronunciava Fabio De Luigi facendo la sua imitazione, viene invitato da Marina Fabbri adefinirla: "La paura funziona dal punto di vista narrativo, non c’è dubbio. Il mistero funziona se è irrisolto, se ci coinvolge, ma soprattutto se è inquietante. Puoi utilizzare la paura come effetto speciale e finisce là. Oppure puoi servirtene per portare il tuo lettore, che è in sopensione, da un'altra parte, per raccontare un uomo, per esempio, o un periodo storico. La paura adesso viene usata in maniera bieca, per me è un mezzo di conoscenza".

Per l’inventore dell'Ispettore Coliandro, l’autore di gialli ha dunque una lezione da trasmettere, anche se qualcuno è convinto che non sia poi così positiva: "La gente dice agli scrittori di gialli: voi insegnate ai potenziali criminali a compiere i crimini. In realtà noi arriviamo dopo, sono storie vecchie, siamo noi che impariamo da quel che succede. Non ho mai pensato al nostro come a un mestiere criminogeno. Noi facciamo lo stesso lavoro degli agenti della CIA che conducono gli interrogatori. Siamo altrettanto spietati, mettiamo le persone in situazioni difficili, le disorientiamo. Perché scriviamo romanzi? Perché siamo cattivi".

"Noi non insegnamo nulla a nessuno" - interviene Picozzi, narrando un aneddoto inquietante. "Tre o quattro anni fa lavoravo al caso di uno supratore che aspettava le vittime in garage e poi le violentava. Mi ricordo che ero a San Vittore e ho ricevuto la telefonata di un amico poliziotto, che mi ha detto: l'abbiamo trovato, abbiamo fatto irruzone in casa sua. Ha il tuo libro sul profiling aperto e sottolineato sul comodino. La cosa mi ha turbato. Mi sono giustificato pensando: forse, sapendo di essere malato, stava leggendo il mio libro per trovare un rimedio".

Ai presenti, che lo ascoltano rapiti, Lucarelli spiega il modo in cui costruisce un romanzo giallo, confermandosi affabulatore numero uno del Noir in Festival: "Quando parliamo del giallo, mettiamo isieme due o tre cose, a cominciare da una grammatica che si confronta con un genere di declinazione secolare. C'è un investigatore che arriva e che indaga. Di solito è un investigatore dotato di fiuto, un uomo che, non in base a un sapere scientifico, schiocca le dita ed esclama: ecco cos'è, arrivando a una conclusione a cui avrebbe potuto pensare anche il lettore. Però il romanzo poliziesco è anche un romanzo di mestieri, che parla di una persona che svolge un lavoro 'da cane' che ha le sue caratteristiche e le sue prassi. Noi scrittori mettiamo insieme queste due cose nell’elemento del noir, che poi equivale a un contesto che non funziona, e allora succede che l’investigatore col fiuto lotti con qualcosa di pù grosso, che magari sta fuori ed è per esempio la politica, o che sta dentro, come nel caso mio commissario De Luca".