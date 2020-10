Come evitare il disastro climatico secondo Bill Gates

News Libri

In arrivo in tutto il mondo, anche in Italia, il nuovo libro dell’imprenditore e filantropo che si pone cruciali interrogativi, e alcune risposte, su come salvare il nostra pianeta.

Sarà uno degli eventi del 2021 in libreria. Uscirà in contemporanea in tutto il mondo a metà febbraio, è in traduzione in 34 paesi, tra cui il nostro, dove uscirà per La nave di Teseo. Stiamo parlando di Come evitare il disastro climatico di Bill Gates.

Proprio uno dei fondatori di Microsoft, ormai impegnato soprattutto come filantropo con la sua fondazione benefica che gestisce insieme alla moglie, così parla della tematica ambientale del suo libro. “Per prevenire i peggiori effetti dei cambiamenti climatici, dobbiamo arrivare a zero emissioni di gas serra. Questo problema è urgente e il dibattito è complesso, ma credo che possiamo unirci per inventare nuove tecnologie, implementare quelle che abbiamo ed evitare una catastrofe”.

“Difficilmente un libro potrebbe essere più attuale e urgente”, ha dichiarato la publisher di La nave di Teseo, Elisabetta Sgarbi, “essendo oramai chiaro che anche la pandemia che ci allarma dipende in gran parte dal nostro rapporto con il pianeta Terra e dai cambiamenti climatici. Il libro, ne sono certa, sarà un contributo inevitabile alla discussione su questo tema che verrà percepito in modo radicalmente nuovo”.

Così Bill Gates, come ha scritto poche ore fa sul suo sito, “sto lavorando da un po’ di tempo a un libro dedicato al cambiamento climatico. È un’ispirazione vedere quanta passione questo tema stia suscitando in questi giorni, e sapere che il mondo si è dato alcuni obiettivi ambiziosi per risolvere il problema. Quello di abbiamo bisogno ora sono piani pratici per ottenere quegli obiettivi. Nel mio libro condividerò quello che ho imparato da più di un decennio di studio sul cambiamento climatico con esperti, investendo sull’innovazione. Spero di spiegare la scienza in maniera chiara e appassionante.”

Bill Gates è un tecnologo, un dirigente d’azienda e un filantropo. Cresciuto a Seattle, Washington, con una famiglia straordinaria e solidale che ha incoraggiato il suo interesse per i computer in tenera età, ha lasciato il college per avviare Microsoft con il suo amico d’infanzia Paul Allen. A capo di Microsoft è diventato una delle personalità più influenti ed è oggi il terzo uomo più ricco del mondo. Nel 1994 ha sposato Melinda French, con cui dirige attualmente la fondazione di beneficenza che porta i loro nomi.