C'era una volta a Hollywood, il primo romanzo di Quentin Tarantino... diverso dal film

La redazione di Comingsoon.it di 09 giugno 2021

Esordio come scrittore per Quentin Tarantino che sarà in libreria fra poco, in contemporanea mondiale, con il primo romanzo, C'era una volta a Hollywood, che presenta differenze rispetto all'omonimo suo film.