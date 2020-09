Barack Obama, Una terra promessa: in arrivo a novembre in tutto il mondo la prima parte delle sue memorie presidenziali

News Libri

Molto rimpianto, in particolare in questo disgraziato 2020, Barack Obama sarà in libreria in contemporanea mondiale a novembre con Una terra promessa, primo di due volumi di memorie presidenziali, in Italia per Garzanti.

“Non c’è una sensazione paragonabile a quella di finire un libro”, ha detto Obama, “e sono orgoglioso di questo. Ho trascorso gli ultimi anni riflettendo sulla mia presidenza, e in Una terra promessa ho provato a proporre un resoconto onesto della mia campagna presidenziale e del mio periodo in carica. Gli eventi chiave, le persone che le hanno orientate, la mia opinione su cosa ho fatto bene e gli errori che ho commesso. La politica, l’economia, le forze culturali con cui il mio team ed io abbiamo dovuto confrontarci, e con le quali, noi come nazione, ci stiamo ancora battendo. Nel libro ho anche cercato di dare ai lettori un senso del viaggio personale che Michelle e io abbiamo affrontato durante quegli anni, con tutti gli incredibili alti e bassi. E alla fine, in un momento in cui l’America sta affrontando tali enormi scontri, il libro offre alcuni dei miei pensieri su come sanare le divisioni nel nostro paese e proseguire nel tentativo di far funzionare la nostra democrazia per tutti. Un obiettivo che non dipende da un singolo presidente, ma da tutti noi cittadini impegnati e responsabili. Oltre a essere una lettura divertente e informativa, spero più di ogni cosa che il libro ispiri i giovani attraverso il paese - e in tutto il mondo - a raccogliere il testimone, alzare le loro voci e fare la loro parte nel cambiare il mondo per il meglio”.

Si attendono vendite davvero sostanziose per il libro, addirittura c’è chi predice risultati mai visti dall'uscita dell’ultimo romanzo della serie di Harry Potter, almeno negli Stati Uniti. Ancora non è fissata una data di pubblicazione del secondo, e ultimo, libro delle memorie del presidente Obama, che sarà impegnato a fine autunno in un tour promozionale per presentare il libro in America.

La sinossi recita così.

Con le sue parole, Barack Obama racconta in Una terra promessa la storia della sua improbabile odissea da giovane in cerca delle sua identità a leader del mondo libero, descrivendo con dettagli molto personali sia la sua educazione politica che i momenti epocali del primo mandata della sua storica presidenza, un periodo di trasformazioni drammatiche e di disordini.

Regalando un entusiasmante, profondamente personale raconto della storia in trasformazione, Obama conduce i lettori in un viaggio coinvolgente dalle sue prime aspirazioni politiche alla vittoria chiave del caucus nell’Iowa che dimostrò il potere dell’attivismo della società civile fino alla memorabile notte del 4 novembre 2008, quando fu eletto come 44° presidente degli Stati Uniti, diventando il primo afro americano a occupare il più importante ruolo politico del paese.