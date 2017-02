In principio c'erano i telefilm, con episodi autoconclusivi e personaggi fissi e ricorrenti a cui ci si affezionava. Potevano variare gli scenari e le situazioni, ma la struttura di base era piuttosto semplice. Le serie tv come le concepiamo oggi sono invece nate propriamente agli inizi degli anni Novanta con Twin Peaks, meraviglioso capostipite del genere fantastico con elementi horror e di fantascienza inseriti all'interno di una struttura da soap opera onirica. Soprattutto in questo ultimo decennio, però, la serialità è diventata la nuova frontiera del racconto, il luogo della sperimentazione e dell'audacia dove tutto è possibile e anche il prodotto più bizzarro può avere un suo pubblico (anche se a volte troppo ristretto e dunque per breve tempo). In questo senso questa nuova forma della narrazione ha superato il cinema contemporaneo per la capacità di creare emozioni, sorpresa e perfino shock. Se fino a un paio di decenni fa ritrovarsi in una sala con decine di sconosciuti per vedere un film era l'azione comunitaria per eccellenza, adesso lo è lo scambio via social - e non solo - di pareri e confronti tra fan sulle varie serie tv, sulle quali esiste già una letteratura sterminata.

I critici cinematografici Eleonora Saracino e Daniel Montigiani hanno deciso di analizzare le fondamenta di una di quelle di maggiore successo, concentrandosi, nel bel saggio pubblicato da Viola Editrice, “American Horror Story. Mitologia moderna dell'immaginario deforme”, sulle prime cinque stagioni della serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuck, di cui è quest'anno terminata la sesta e che promette di continuare ancora a lungo. Non per questo il loro lavoro è parziale, anzi. Parlavamo non a caso di fondamenta: aggiungiamo a questo il fatto che American Horror Story è come un caleidoscopio i cui frammenti compongono infinite nuove storie a ogni giro di macchina. Per questo non c'è quasi bisogno di cambiare gli attori: scelti i volti a cui è affidato il compito di indossare le maschere e compresa la composizione del singolo si arriva facilmente al totale e alle sue varie declinazioni.

Il lavoro compiuto da Saracino e Montigiani sulla serie è pregevole sotto molti punti di vista. Invece di perdersi in astruse elucubrazioni sui sensi reconditi di quello che gli autori vogliono dire, come fanno molti critici senza speranza, si concentrano sui topoi della serie, che sono i principali archetipi del cinema horror, e analizzano l'oggetto partendo da questi. Sono così capaci di dimostrare – anche a chi, magari, la serie non l'ha amata più di tanto – quanto ricchi, colti e consapevoli siano i riferimenti culturali, politici e sociali che ne compongono la scrittura. Attraverso le loro parole si ricostruisce il disegno recondito di un'opera che annuncia i suoi intenti fin dal titolo e ambisce a essere una storia dell'horror americano e, più importante ancora, una storia degli orrori americani passati e presenti (non a caso la settimana stagione sarà incentrata sulla politica).

Inoltre, a differenza di gran parte della pubblicistica sugli audiovisivi pubblicata nel nostro paese, gli autori scrivono in modo chiaro, esaustivo e completo, non solo per la ristretta cerchia degli addetti ai lavori, e aiutano lo spettatore più attento e quello più distratto a districarsi tra le trame e i riferimenti della serie. Aggiungono insomma ulteriori elementi di interesse e curiosità all'oggetto del loro esame, gettando luce sulla sua importanza nel nostro immaginario e facendo delle quasi trecento pagine del libro una lettura indispensabile, piacevole e affascinante, corredata per di più da una serie di splendide foto inedite.

American Horror Story. Mitologia moderna dell'immaginario deforme di Daniel Montigiani e Eleonora Saracino, Viola Editrice, pagine 299, euro 20 (17 su Amazon)