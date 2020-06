Addio al grande scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafón

News Libri

È scomparso a soli 55 anni dopo una malattia lo scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafón, autore di una serie di romanzi amatissimi anche nel nostro paese.

È con grande dolore che diamo la notizia della morte, in seguito a una lunga malattia, dello scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafón, amatissimo in campo internazionale e anche in Italia, dove era stato protagonista nel 2017 di un affollato e affascinante incontro, intitolato "Come i misteri di Barcellona", alla manifestazione romana Libri Come all'Auditorium Parco della Musica. Al termine, si era recato in libreria e aveva pazientemente interagito con una fila chilometrica di suoi appassionati lettori, in attesa di farsi firmare i suoi libri e scambiare quattro chiacchiere con lui.

Zafón aveva solo 55 anni e da tempo viveva a Los Angeles, dove svolgeva anche l'attività di sceneggiatore. Il grande successo internazionale l'aveva raggiunto nel 2002 con "L'ombra del vento", seguito da "Il gioco dell'angelo", "Il prigioniero del cielo" e "Il labirinto degli spiriti" (2016) che concludeva la cosiddetta "quadrilogia dei libri dimenticati". Era inoltre autore di "Marina" e di una trilogia che gli aveva conquistato l'amore dei ragazzi e del pubblico più giovane, composta da "Il principe della nebbia", "Il palazzo di mezzanotte" e "Le luci di settembre".

Dopo la scomparsa di Luis Sepulveda un'altra grave scomparsa per il mondo della cultura.