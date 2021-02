A John Banville il Raymond Chandler Award del 30° Noir in Festival

News Libri

A ricevere il Raymond Chandler Award 2021 sarà lo scrittore irlandese John Banville, che verrà premiato il prossimo 2 marzo durante la serata conclusiva dell'edizione del trentennale del Noir in Festival.

Dopo aver annunciato i titoli dei sei film candidati al Premio Caligari, il Noir in Festival rende noto il nome del destinatario del Raymond Chandler Award. Si tratta di John Banville, che riceverà l'importante riconoscimento letterario il 12 marzo, durante la serata conclusiva. Lo scrittore sarà inoltre intervistato da Adrian Wootton (Chief Executive di Film London) e l'incontro sarà visibile sui canali Facebook e Youtube del Noir. In questa occasione Banville parlerà del suo nuovo romanzo, che arriva nelle librerie ad aprile pubblicato da Guanda. Si intitola Delitto d'inverno e questa è la sinossi:

1957, Contea di Wexford, Irlanda. In una fredda notte d'inverno, nella biblioteca di Ballyglass House, elegante residenza degli Osborne, nobile famiglia protestante, viene scoperto il cadavere di un prete cattolico, padre Thomas Lawless, ucciso da una pugnalata alla gola. Chi può aver colpito un uomo benvoluto da tutti? Da Dublino arriva per indagare l'ispettore Strafford, 35 anni, anch'egli di famiglia protestante, un'eccezione nella polizia irlandese. Il sovrintendente capo Hackett, a Dublino, è molto preoccupato; infatti l’arcivescovo McQuaid esercita pressioni non troppo velate per insabbiare il caso: i preti irlandesi non muoiono di morte violenta. Mentre la neve continua a cadere implacabile, Strafford si trova da solo a indagare in un ambiente ostile, dove tutti sembrano avere qualcosa da nascondere e forse, più degli altri, proprio la vittima…

Nato a Wexford, in Irlanda, nel 1945, John Banville ha cominciato come giornalista nel 1969, lavorando prima presso l'Irish Press e poi per L'Irish Times. Il suo primo romanzo, Long Lankin, è stato pubblicato nel 1970. Da quel momento Banville ha alternato le due attività, scrivendo nel 1976 La musica segreta, nel 1898 La spiegazione dei fatti (che si è aggiudicato il Guinness Peat Aviation Award e il Premio Flaiano nel 1991) e nel 2005 Il mare, con il quale ha vinto il Man Booker Prize. John Banville ha scritto anche romanzi con lo pseudonimo di Benjamin Black che hanno per protagonista il dottor Quirke. Di questi, l'unico edito in Italia con questo nome è La bionda dagli occhi neri, con protagonista il Marlowe chandleriano, mentre gli altri sono stati pubblicati con il suo vero nome e sono Dove è sempre notte, Un favore personale, Il buon informatore, Congetture su April e Un giorno d'estate. Tra i suoi libri più recenti ricordiamo La chitarra blu, La moglie dell'amico e Isabel.

John Banville ha anche lavorato per il cinema, scrivendo le sceneggiature di Last September, Albert Nobbs e The Sea. Nel suo curriculum televisivo ci sono invece le due miniserie tv Quirke (con Gabriel Byrne) basata sui romanzi a firma Benjamin Black e Riviera (creata da Neil Jordan), di cui Banville ha scritto due episodi.

Per quanto riguarda i temi affrontati da John Banville, nessuno sa parlarne con più chiarezza e cognizione di causa di coloro che organizzano, scrivono e si adoperano per fare del Noir in Festival un festival di altissima qualità. Ecco come ci presentano colui che riceverà il Raymond Chandler Award dell'edizione del trentennale:

I personaggi delle sue storie sono sempre figure complesse, confuse, alla costante ricerca di sé ed in questo profondamente umane, descritti da una prosa nitida e disincantata, arricchitasi negli anni del sarcasmo nabokoviano e di un certo umorismo nero. Coniugando grande estro e implacabile precisione, geniale invenzione linguistica e tormentata chiarezza morale, John Banville abbraccia nei suoi poliedrici romanzi i grandi temi della nostra epoca - la scienza, l'incubo della guerra, lo scontro epocale di civiltà - intrecciandoli alle sempre affascinanti passioni umane. Riferendosi al lavoro dell'investigatore, nel suo ultimo romanzo Banville parla di ricostruzione di un puzzle intricato i cui pezzi non stanno mai fermi, ma tendono a formare disegni autonomi: "In effetti è più come guardare una pièce di teatro, in cui l'intreccio cambia di continuo".