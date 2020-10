A babbo morto, il nuovo fumetto di Natale di Zerocalcare che farebbe impallidire Dickens

News Libri

In uscita a metà novembre una storia di Natale a fumetti per Zerocalcare, un libro che farà impallidire anche Dickens secondo l’autore.

A Babbo morto, il nuovo libro di Natale di Zerocalcare, è in arrivo il prossimo 12 novembre. Una storia, viene detto, che “farebbe impallidire lo Scrooge di Dickens!”. Lo annuncia BAO Publishing, che per la prima volta in assoluto arriva in simultanea in versione libro edita da BAO e in versione audio prodotta e distribuita da Storytel, un vero adattamento originale con le voci di Zerocalcare, Neri Marcorè e Caterina Guzzanti.

La trama di A babbo morto

Babbo Natale non c'è più e tocca ai suoi figli, Figlio Natale e Figlia Natale, gestire l'azienda di famiglia. Con la globalizzazione, diventano un enorme hub di distribuzione di giocattoli e regali, ma gli elfi e gli gnomi si sentono sfruttati.

Quando il Folletto Gaetano viene trovato morto in circostanze misteriose, inizia una protesta sindacale come il Polo Nord non ne ha viste mai. E non è che la Befana se la passi meglio, eh! Da quando si è capito che le sue anziane rider hanno contratti senza assistenza sanitaria o assicurazione, la sua reputazione è andata a rotoli.

A babbo morto

Zerocalcare scrive e illustra, con i colori realizzati da Alberto Madrigal, una favola delle feste che farebbe sembrare l'Ebenezer Scrooge di Dickens una tenera educanda! E per la prima volta oltre al fumetto arriva, prodotto e distribuito da Storytel, l'audiolibro a più voci, dotato di un raffinato sound design e della durata di circa due ore. A tutti gli effetti un adattamento originale audio della versione a fumetti, che è stato realizzato con la voce narrante dello stesso Zerocalcare e con il contributo di celebri attori del cinema italiano: Neri Marcorè e Caterina Guzzanti.

“Siamo molto contenti di questa collaborazione con BAO Publishing, iniziata con il podcast Comics will break your heart, condotto da Michele Foschini, e proiettata ora verso un nuovo format di prodotti audio innovativi, tratti dalle migliori graphic novel, che si svilupperà nel 2021”, afferma Marco Ragaini, direttore editoriale di Storytel Italia.

