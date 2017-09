Wonder Woman in digitale e streaming: un video per parlarne

Wonder Woman, terzo lungometraggio del DC Extended Universe, è da oggi disponibile in digitale su iTunes, comprensivo di contenuti speciali (previo acquisto in HD), nonché su altre piattaforme on demand: è acquistabile in digitale anche su Google Play e Chili, e dal 28 Settembre sarà disponibile a noleggio su Sky Primafila, Infinity e Premium Play.

Si tratta della prima occasione per rivedere (o vedere), dopo l'uscita in sala, il film di Patty Jenkins con Gal Gadot che ha stupito in positivo tanti spettatori, per le molteplici nature che si nascondo nella sua confezione di cinecomic. L'autore di questo articolo ve ne parla in prima persona nel video che vi proponiamo.









Oltre al contenuto esclusivo su iTunes "Interpretando Diana", che citiamo nella nostra discussione, segnaliamo che tra i contenuti speciali esclusivi sul servizio Apple ci saranno anche: "Elementi di ispirazione", dove la regista ci spiega cosa l'abbia condotta verso determinate scelte; "Meravigliosamente malefici", dove hanno spazio anche i villain che l'eroina affronta; "THE LIES", un comic book digitale d'approfondimento per veri fan: come mai il Lazo della Verità ha smesso di funzionare per la principessa delle Amazzoni? Guarda Wonder Woman su iTunes Guarda Wonder Woman su Chili Guarda Wonder Woman su YouTube