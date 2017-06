Tra Matrix e Jupiter: il lavoro delle sorelle Wachowski su Infinity in streaming

Siete ancora traumatizzati per la cancellazione di Sense8 di Lana e Lilly Wachowski? Per lenire il dolore possiamo proporvi la visione dei quattro film delle autrici presenti sul servizio di streaming on demand Infinity, inclusi nella sottoscrizione. Si tratta di Jupiter e della trilogia di Matrix.





Jupiter - Il destino dell'universo (2015) è l'ultima opera cinematografica del duo, un fiaba di fantascienza che vede protagonista Jupiter Jones (Mila Kunis), umile donna delle pulizie a Chicago, ma in realtà ultima in una linea dinastica interstellare, manco a dirlo presa di mira da chi la vorrebbe escludere dall'eredità. La salverà il soldato geneticamente modificato Caine (Channing Tatum), mandato sulla Terra con intenzioni da decifrare. Basato su un copione originale (cosa piuttosto rara di questi tempi e con questi budget), il film vede nel cast anche Eddie Redmayne.





Matrix (1999) non ha bisogno di presentazioni, così come non ha bisogno di presentazioni il Neo interpretato da Keanu Reeves, predestinato a scoprire che la realtà che lo circonda è solo una simulazione. Importando il dinamismo del cinema di Hong Kong in una visione fantascientifica molto nitida e personale, gli autori (allora ancora Larry e Andy) stupirono il pubblico con una vera e propria mitologia cinematografica che innestò una tendenza. Il film vinse quattro premi Oscar, miglior montaggio, miglior suono, miglior montaggio del suono e migliori effetti visivi, realizzati con un'intelligente miscela di analogico e digitale. Costato 63 milioni di dollari, ne portò a casa a sorpresa 463 in tutto il mondo.





Matrix Reloaded (2003) e Matrix Revolutions (2003), realizzati insieme, rappresentano la creazione di una trilogia forse davvero sempre prevista, ma probabilmente un po' forzata. Allargano quindi il discorso a un conflitto più epico, con temi religiosi più presenti e quasi preponderanti. Non hanno riscosso lo stesso apprezzamento dei fan, nè del botteghino (il secondo è salito a oltre 700 milioni, il terzo ha incassato meno del primo, con una caduta brusca), ma rimangono una tappa obbligata per i matrix-maniaci.