Tokyo! di Bong, Carax e Gondry è disponibile in Blu-ray e dvd, vi mostriamo una scena

E' disponibile in Blu-ray e dvd Tokyo!, film diviso in tre episodi diretti da Joon-ho Bong, Léos Carax e Michel Gondry, dedicati alla città giapponese, con tre sensibilità differenti. Possiamo mostrarvi una sequenza del film, dove la ricerca di un'auto in un deposito comunale può diventare surreale... Il lungometraggio del 2008, pur presentato nella sezione Un certain regard a Cannes, non è mai stato distribuito nelle nostre sale cinematografiche, arrivando quindi nel mercato digitale italiano a cura di Koch Media, specialista nel recupero e nella riproposta di titoli meno noti (strategia parallela a quella della loro etichetta Midnight Factory, dedicata all'horror). Acquista su Amazon Tokyo!

Tre le vicende. In "Interior Design" (di Michel Gondry) una coppia si trasferirsce nella capitale ma non riesce a trovare nè appartamento nè una valvola di sfogo alle proprie ambizioni artistiche. In "Merde" (di Leos Carax) una creatura umanoide e incomprensibile merge misteriosamente dalle fogne, portando scompiglio e violenza in città. In "Shaking Tokyo" (di Joon-ho Bong), un sociofobico vive da dieci anni confinato in casa, finché un giorno, proprio mentre ricambia incredibilmente uno sguardo alla ragazza che gli consegna la pizza, la terra trema...