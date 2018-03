Thor Ragnarok è dal 7 marzo in Blu-ray: un tributo a Jack Kirby

Thor: Ragnarok, terzo atto delle avventure dell'eroe di Asgard targato Marvel Studios, giunge in Blu-ray (3D e 2D) e dvd a partire dal 7 marzo. L'estratto dei contenuti extra che vi mostriamo è un omaggio al mitico disegnatore creatore del personaggio, Jack Kirby (1917-1994). L'edizione fisica di Thor: Ragnarok di Taika Waititi comprende tra i contenuti speciali un'introduzione del regista; scene eliminate ed estese; un cortometraggio esclusivo; una featurette sull'evoluzione del Marvelverse negli ultimi dieci anni; approfondimenti sull'approccio registico, nonché su personaggi come Hela, Valkiria e Korg; un approfondimento su Sakaar; una rivisitazione a 8 bit di alcune scene chiave; "Viaggio Nel mistero", una featurette dove si analizza il legame tra il film e specifici fumetti Marvel.

La storia di Thor: Ragnarok vede Thor (Chris Hemsworth) finito dall'altro capo dell'universo, imprigionato senza il suo potente martello: la feroce Hela (Cate Blanchett) nel frattempo sta per scatenare il Ragnarok su Asgard, quindi il nostro eroe dovrà cercare di tornare al più presto se stesso e salvare la sua patria. Più facile a dirsi che a farsi, perché dovrà prima superare un torneo di gladiatori indetto dal Grande Maestro (Jeff Goldblum), trovandosi ad affrontare persino l'ex-alleato Hulk (Mark Ruffalo)... Acquista su Amazon Thor Ragnarok Thor Ragnarok: Tributo a Jack Kirby