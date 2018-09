They'll Love Me When I'm Dead, il trailer del documentario Netflix su Orson Welles

Tra i film Netflix presentati a Venezia poche settimane fa, oltre al ROMA di Cuaron che si è portato a casa il Leone d'Oro, ce n'erano due che, più di altri, hanno fatto la felicità dei cinefili, perché legati a uno dei nomi più venerati della storia del cinema: quello di Orson Welles.

Uno era lo straordinario The Other Side of the Wind, il film postumo di Welles, portato a termine da un team composto, tra gli altri, da Frank Marshall e Peter Bogdanovich, che potrete vedere in streaming sulla piattaforma di Netflix dal prossimo 2 novembre; l'altro, previsto in streaming per la stessa identica data, è invece un documentario dal titolo They'll Love Me When I'm Dead, che parla del personaggio larger than life per eccellenza del mondo del cinema, e si concentra appunto sulla travagliata lavorazione di The Other Side of the Wind e sugli ultimi quindici anni di vita di Welles.

Questo è il trailer di They'll Love Me When I'm Dead:



They'll Love Me When I'm Dead: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il documentario è stato diretto da Morgan Neville, che ha voluto accompagnare il film con questa nota personale:

"Che fine ha mai fatto Orson Welles?" è quello che ripetevano tutti. La risposta è The Other Side of the Wind. Welles ha lavorato a quel film per la maggior parte degli anni Settanta, in un tentativo audace e spericolato di fare quel che aveva già fatto in precedenza: reinventare il cinema. Sapevo che Welles amava la magia. Quello che non sapevo e che non mi aspettavo è di essere così ispirato da questa sua fede nella magia del cinema, anche quando lottava per riuscire a fare un film che non avrebbe mai terminato. Orson bruciò e lottò fino all'ultimo secondo. La tristezza se n'è andata. Ho provato della gioia.