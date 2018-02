The Week Of, ovvero torna la strana coppia Adam Sandler e Netflix: guarda il trailer

Quello tra Adam Sandler e Netflix è oramai un matrimonio stabile e consolidato. E allora non è strano che il nuovo film prodotto dal colosso mondiale dello streaming che vede protagonista questo attore comico americano - per il quale abbiamo una grande passione, e che alterna dozzine di prodotti alimentari con film nei quali emerge tutto il suo talento: si veda di recente The Meyerowitz Stories - giri tutto intorno a una cerimonia nuziale.

The Week Of, che sarà disponibile in streaming a partire dal 27 aprile, vede infatti Sandler nei panni di un orgoglioso padre di famiglia che deve fare i salti mortali per pagare il matrimonio della figlia e cercare di non sfigurare a fronte di quello che vuole mettere sul piatto l'assai più benestante padre dello sposo: a complicare questa situazione già tesa, una serie di disavventure che costringeranno le due famiglie a trascorrere un tragicomico fine settimana gomito a gomito.

The Week Of, che oltre a Sandler vede nel cast Chris Rock, Rachel Dratch, Steve Buscemi, Roland Buck III e Allison Strong, è diretto da Robert Smigel, che da attore e sceneggiatore ha collaborato abitualmente con Sandler e che qui esordisce dietro la macchina da presa.