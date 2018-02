The Ritual: il trailer del film horror di David Bruckner in streaming su Netflix

Agli appassionati di film horror, segnaliamo che su Netflix è da qualche giorno disponibile in streaming un film dal titolo The Ritual.

Il film è diretto da David Bruckner, già autore di episodi in film antologici di genere come The Signal e V/H/S, ed è tratto da un romanzo omonimo dell'inglese Adam Nevill. La storia è quella di quattro trentenni inglesi che, per onorare la memoria di un quinto amico rimasto ucciso nel corso di una rapina, partono per un trekking nel nord della Svezia. Durante la loro escursione, l'infortunio di uno di loro costringe tutti a deviare dal percorso stabilito e passare per un bosco per guadagnare tempo e risparmiare chilometri, ma lì iniziano ad imbattersi in strani simboli pagani, e a essere perseguitati da orribili visioni.

Interpretato da Rafe Spall, Arsher Ali, Robert James-Collier e Sam Troughton, The Ritual è inspirato alle leggende della mitologia norrena ed era stato presentato in prima mondiale lo scorso settembre al Festival di Toronto, e ora è dispobile per voi sugli schermi delle vostre tv o sui vosti monitor.