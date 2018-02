The Invisible Word: un doc tutto italiano sul caso dell'inquinamento elettromagnetico attribuito a Radio Vaticana

Quella che a Roma era circolata come una barzelletta - “Ao’, Radio Vaticana se prende pure sul citofono” - ha in realtà un’origine ben più drammatica.

Perché è vero, e forse qualcuno di voi se lo ricorda per aver visto i servizi di qualche tg in televisione, che in alcune zone della capitale e del suo hinterland, dai citofoni si possono ascoltare le emissioni della radio voluta dalla Santa Sede all’inizio degli anni Trenta: ma non solo.

Una famiglia residente a Cesano, frazione di Roma nell’Agro Romano, estrema periferia nord della capitale, si accorse molti anni fa che perfino nell’audio dei loro home-movies si poteva sentire Radio Vaticana: fu l’inizio di tante altre scoperte, meno buffe e assai più drammatiche.

Il fatto è che Cesano è attaccata a Santa Maria di Galeria, l’area dove sorgono le antenne che diffondono il segnale di Radio Vaticana in tutto il globo; e il problema non è solo che è quindi si ascolta involontariamente attraverso citofoni, video familiari o perfino bambole, ma che in tutta quell’area esistono emissioni elettromagnetiche di inusitata potenza, e che questo è stato messo in relazione con un’incidenza anch’essa del tutto superiore al normale di leucemie negli abitanti della zona. Gli stessi signori che scoprirono l’audio della radio nelle loro registrazioni domestiche, infatti, si ritrovarno presto una figlia di pochi anni ammalata, e così come loro molte altre famiglie.

Ne nacquero proteste, controversie e processi che hanno suscitato grande clamore e che hanno tutt’ora numerosi strascichi.

Questa storia, che dopo un momento di intensa copertura mediatica ai tempi di un primo processo, che videro anche uno scontro del governo dell’epoca tra il ministro dell’ambiente Willer Bordon (che voleva spegnere le antenne di Radio Vaticana) e il Presidente del Consiglio Giuliano Amato (fautore di una soluzione più diplomatica con la Santa Sede) è appunto tutt’altro che risolta, e allora ecco che il giovane Alberto Boldini, formazione da filosofo prima ancora che da regista, ha deciso di esordire dietro alla macchina da presa con un documentario che la riporti all’attenzione di tutti.

Il film si chiama The Invisible Word, e a testimoniarne l’interesse c’è il fatto che è stato acquistato da Amazon per la distribuzione in streaming attraverso la piattaforma Amazon Prime Video.

Unico film mai realizzato su questo argomento, quello di Boldini - che ne è stato anche produttore, e sceneggiatore assieme a Luca Vassalini - è un coinvolgente mix di immagini e interviste realizzate dal regista (tra i personaggi noti si annoverano Walter Veltroni e soprattutto Padre Federico Lombardi, ex direttore dell'emittente e per anni portavoce del Papa) e dei filmati casalinghi di molte delle famiglie che hanno visto i loro figli ammalarsi - e in molti casi, purtroppo, morire - di leucemia, e che hanno lottato e lottano ancora per ottenere giustizia.

Con intelligenza, The Invisible Word non prende posizioni militanti ed estremiste, riporta le diverse posizioni delle parti in causa e di studiosi e scienziati, ma lascia intuire chiaramente da quale parte batta il suo cuore. Che poi è la parte delle persone più deboli, che non hanno ancora ottenuto del tutto quello che vogliono ma che hanno spinto lentamente, e con determinazione, la Città del Vaticano a prendere piccoli e non sufficienti provvedimenti al fine di abbassare le emissioni elettromagnetiche nella zona.

La parte di persone - quelle che ci sono e che non ci sono più - che, grazie a questo film, hanno un volto e un nome che possano essere conosciuti da tutti.