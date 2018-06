The Disaster Artist con James Franco da oggi disponibile in digitale, ne parliamo in un video

Da oggi 14 giugno è disponibile anche per il noleggio su tutte le piattaforme digitali uno dei film più interessanti di questa stagione, The Disaster Artist, diretto e interpretato da James Franco: parliamo in una videoscheda degli extra che vi aspettano se comprerete il film su iTunes, e cogliamo l'occasione per tessere qualche lode in più di un lavoro piuttosto interessante e significativo. Ricordate che The Disaster Artist è a disposizione anche su altre piattaforme come Rakuten TV, Chili, Google Play, Microsoft Store, Premium Play, Sky PrimaFila, TIMVision e Youtube, su uno qualsiasi dei dispositivi più diffusi (Smart TV, PC, Tablet, Smartphone, PS4, Xbox, Apple TV o Chromecast).

The Disaster Artist è la cronaca della realizzazione di The Room (2003), considerato uno dei film più brutti della storia del cinema. Scritto, diretto, interpretato e quant'altro dal misterioso Tommy Wiseau, è terreno fertile per James Franco, che lo porta sullo schermo con ironia ma senza scherno, anzi con malcelato affetto. Suo fratello Dave Franco interpreta l'amico di Tommy, l'aspirante attore Greg Sestero. Nel cast c'è Seth Rogen, anche coproduttore. Occhio alle comparsate celebri: Sharon Stone, Judd Apatow, Zac Efron. Ricordiamo che The Disaster Artist è stato nominato all'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, oltre a ricevere un Golden Globe per il migliore attore protagonista di una commedia, andato meritatamente proprio a James Franco.



The Disaster Artist: Videoscheda sull'uscita in digitale - HD