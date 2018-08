The Angel: il trailer del film di spionaggio Netflix diretto da Ariel Vroman sulla vera storia di Ashraf Marwan

S'intitola The Angel, è tratto da un best seller di Uri-Bar Joseph che si chiama “The Angel: The Egyptian Spy Who Saved Israel,” e sarà in streaming su Netflix a partire dal prossimo 14 settembre.

Ed è il thriller di spionaggio diretto da Ariel Vromen (quello di Criminal e The Iceman) che racconta la vera storia di Ashraf Marwan.

Genero del presidenre egiziano Nasser, consulente e confidente del suo successore, Anwar Sadat, Marwan fu una spia per Israele in uno dei momenti più turbolenti della storia del Medio Oriente, quello - raccontato nel film - che fece seguito alla Guerra dei sei giorni, con tensioni costanti tra Israele Egitto, Siria e Giordania che videro Marwan coinvolto in prima persona con un ruolo che fece onore al suo nome in condice, che era appunto "L'angelo", nel suo costante e tenace tentativo di mantenere la pace nella regione.

Questo è il primo trailer di The Angel, che vede nei panni del protagonista l'attore olandese di origini tunisine Marwan Kenzari, quello che interpreterà Jafar nell'imminente Alladin in carne ed ossa della Disney: