Take Your Pills: il trailer del documentario Netflix sull'abuso di farmaci

In Iralia forse siamo messi anche peggio, visti i dati sull'uso di cocaina, ma in America, da sempre, si abusa di pillole stimolanti, Ritalin, Adderall e altre, prescritte da medici senza scrupoli anche a bambini e adolescenti. Più produttività, più divertimento, più fiducia in se stessi? La pillola magica!

A questo fenomeno e ai suoi effetti sugli americani che si affidano a questi medicinali ha dedicato il documentario Take Your Pills la premiata regista Alyson Klayman, che andrà in streaming su Netflix il 16 marzo dopo la premiere al festival di documentari SXSW il 9 marzo.

Curiosità: tra i produttori del film ci sono anche l'ex moglie di Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver e la figlia Christina Schwarzenegger.

Questa la sinossi ufficiale:

"La pressione per ottenere di più, fare di più e essere di più fa parte dell'essere umani. E nell'età dell'Adderall e del Ritalin, per ottenere questo basta recarsi nella farmacia locale. Gli stimolanti con ricetta, non più "una cura per bambini eccitati", entrano nelle aule del college, a Wall Street, a Silicon Valley... in qualsiasi posto il "bisogno di riuscire" si scontri con "non ci sono abbastanza ore in una giornata". Ma c'è un prezzo. Nell'approfondito documentario Netflix Take Your Pills, la premiata documentarista Alison Klayman (Ai Weiwei: Never Sorry) si concentra sulla storia, i fatti e l'invasività delle droghe che aumentano il livello cognitivo nella nostra era iper energetica dell'ultimo stadio del capitalismo. Con la produzione esecutiva di Maria Shriver e Christina Schwarzenegger, Take Your Pills esamina quello che molti vedono come un mondo nuovo dalle infinite possibilità e altri considerano come una discesa a folle velocità su uno scivolo sinaptico, mentre queste pillole sono diventate la droga di adozione di una generazione".