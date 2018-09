Susan Sarandon nel trailer di Viper Club, primo film YouTube Original

S'intitola Viper Club, è interpretato da Susan Sarandon e verrà presentato in questi giorni al Toronto Film Festival prima di debuttare in una serie di sale selezionate a partire dal 26 ottobre.

Ma soprattutto, all'indomani del Leone d'oro vinto da Netflix con ROMA, è il primo film targato YouTube: il primo lungometraggio YouTube Original.

Il film racconta la storia di un'infermiera di nome Helen che, quando il figlio giornalista viene rapito in Medio Oriente da un gruppo terroristico, cerca i tutti i modi di trovare supporto presso il governo statunitense, che però non intende trattare con i rapitori. Helen entra così in contatto con un personaggio ambiguo e misterioso, Sam (interpretato da Matt Bomer), che è a capo di un network informali di giornalisti internazionali, agenti mediorientali e ricchi filantropi che potrebbe aiutarla ad ottenere la liberazione del ragazzo.

In qualche modo la vicenda è ispirata ad un articolo del 2015 scritto da Lawrence Wright per il New Yorker, nel quale si raccontava di come il ricco editore David Bradley aveva cercato di aiutare le famiglie degli ostaggi dell'ISIS a riabbracciare i loro cari.

Questo è il primo trailer di Viper Club, che è diretto da Maryam Keshavarz.