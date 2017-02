Star Wars: il restauro in 4K è quello della Special Edition?

Tempo fa parlammo di un restauro in 4K di Star Wars, il Guerre Stellari originale: ci avviciniamo ai 40 anni del film di George Lucas, artefice di un cambiamento epocale nella storia del cinema d'evasione, ma a quanto pare i fan non avranno la soddisfazione di rivedere o possedere la versione originale del lungometraggio, quella cioè che arrivò in sala nel 1977.

Al di là delle speranze, infatti, secondo The Digital Bits (che cita fonti interne alla Lucasfilm), il restauro a 4K di Guerre Stellari ha usato come base la Special Edition curata dallo stesso Lucas nel 1997, da molti contestata, al punto che "Ian ha sparato per primo" / "Han shot first" è diventato un tormentone / meme della rete. La cosa, se confermata, desta una certa amarezza, perché questa poteva essere un'ottima occasione per ridare lustro a lungometraggi che alla loro uscita rappresentarono pietre miliari dell'arte degli effetti visivi. Sì, effetti visivi ormai datati, ma affascinanti proprio perché all'avanguardia in quel periodo storico. Non si tratta di opporsi a esperimenti di manipolazione successivi dell'immagine, solo contestiamo la sparizione degli originali e la loro antistorica sostituzione.

Ad ogni modo, sempre sperando che la voce interna di The Digital Bits sia smentita, dobbiamo ricordare l'esistenza in giro per la rete delle "Despecialized Editions", rimaneggiamenti non autorizzati ad opera di fan devoti. Partendo dai Blu-ray delle Special Edition della trilogia storica, hanno ritoccato i film, tagliandoli o reintegrandoli con scene e sequenze provenienti da ottime fonti delle versioni originali (laser disc, essenzialmente). Con perizia e uso adeguato di After Effects, hanno riportato Guerre stellari, L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi indietro nel tempo.