Sherlock Gnomes in Blu-ray dal 22 agosto, uno speciale sul design dei divertenti personaggi

Il film di animazione Sherlock Gnomes è disponibile in Blu-ray e dvd dal 22 agosto, sotto etichetta Universal Pictures Home Entertainment Italia. Lo spiritoso lungometraggio firmato da John Stevenson è il seguito di Gnomeo & Giulietta, riprendendo come protagonisti la coppia dei nani da giardino. Questa volta i due ricorrono ai servigi del segugio Sherlock Gnomes, per risolvere il mistero della scomparsa di tanti ornamenti dal loro giardino... Con una colonna sonora firamta da Elton John, Bernie Taupin e Mary J. Blige, Sherlock Gnomes vi mostrerà Londra dal punto di vista di questi curiosi personaggi. Ed è proprio dedicato a loro il video che vi mostriamo, tratto dai contenuti extra e concentrato sulla creazione dei protagonisti di ceramica...

Tra i contenuti speciali dell'edizione casalinga di Sherlock Gnome sono da segnalare featurette sul design, sulla creazione del film e sulle musiche, con in più un video musicale, "Stronger than I ever was".



Sherlock Gnomes: Contenuto esclusivo dal Blu-ray

