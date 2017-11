Seth Rogen e la sua comicità scorretta su Infinity: The Interview e Facciamola Finita

Alfiere della comicità politicamente scorretta, il canadese Seth Rogen è presente su Infinity con tre film in streaming tratti dalla sua già corposa filmografia. Si tratta di due lungometraggi di cui è anche coautore, più un'altra caustica commedia.

Facciamola finita (2013), scritto e diretto a quattro mani da Seth Rogen e Evan Goldberg, è una delirante storia in cui Rogen mette in scena a modo suo se stesso e i suoi colleghi attori. Seth e l'amico Jay Baruchel vanno a una festa a casa di James Franco, dove sono ospiti anche altri amici come Jonah Hill. Quando inizia la vera Apocalisse, il gruppetto dovrà cercare di sopravvivere. Nel cast c'è anche Emma Watson, ovviamente nei panni di "se stessa". Guarda Facciamola finita su Infinity

The Interview (2014), sempre di Goldberg-Rogen, è più famoso per le polemiche che ha suscitato. Si tratta di una commedia satirica in cui un celebre anchorman (James Franco) e il suo produttore (Rogen) hanno la possibilità di intervistare il dittatore nordcoreano. Quando però la CIA sa del viaggio, cercherà di usarli per eliminare l'uomo. Minacce giudicate serie da parte della Corea del Nord costrinsero tre anni fa la produzione a limitare la distribuzione del film.



Guarda The Interview su Infinity

Non può mancare anche un film in cui Seth Rogen sia soltanto attore: è Zack e Miri - Amore al primo sesso di Kevin Smith, cointerpretato da Seth con Elizabeth Banks. Zack e Miri, amici che dividono lo stesso tetto ma non stanno insieme, decidono di sbloccare la loro sempre difficile situazione economica girando un film porno fatto in casa. I sentimenti però comprometteranno l'intenzione iniziale... Guarda Zack e Miri Amore a primo sesso su Infinity