News Digital Video

Scappo a casa in dvd: ecco l'intervista doppia tra Aldo e il suo alter ego Michele!

Domenico Misciagna di 15 luglio 2019

Vi presentiamo in esclusiva uno spiritoso video per l'uscita in home video della commedia diretta da Enrico Lando.

In occasione dell'uscita del dvd di Scappo a casa, ideato e interpretato da Aldo Baglio, possiamo mostrarvi in esclusiva questo video dai contenuti extra, dove Aldo è protagonista di un'intervista doppia con Michele, il suo alter ego nel film... e non potrebbe essere più diverso! Nella storia di Scappo a casa, Michele è un esempio piuttosto squallido di italiano medio, ossessionato solo dalle apparenze, dal sesso e dall'edonismo spiccio. Quando si reca a Budapest per lavoro, gliene capitano però di tutti i colori: il destino lo mette nelle condizioni di dover rinnegare tutto il suo modo di essere, nel tentativo disperato di poter una buona volta tornare a casa...

Scritto da Aldo con Valerio Bariletti e Morgan Bertacca, la commedia mira a fondere la classica comicità caricaturale, sviluppata da Aldo nei decenni con la collaborazione di Giovanni & Giacomo, con una sfumatura satirica molto attuale, dato che Michele viene scambiato per un immigrato tunisino...

Negli extra da segnalare anche un backstage, scene eliminate e un videoclip degli Oblivion, "Chiedimi come". Acquista su Amazon Scappo a casa Scappo a casa: Intervista doppia "Aldo / Michele" - HD

di Domenico Misciagna Giornalista specializzato in audiovisivi

Autore di "La stirpe di Topolino"