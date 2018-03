Sam Worthington e Taylor Schilling nel trailer di The Titan, horror di fantascienza targato Netflix

Dal 30 marzo in streaming su Netflix arriva un film a cavallo tra fantascienza e (body) horror che s'intitola The Titan.

Interpretato da Sam Worthington e Taylor Schilling, e diretto da Lennart Ruff, il film è ambientato in un futuro prossimo e vede protagonosta una famiglia di militari che decide di trasferirsi per partecipare a un rivoluzionario esperimento che mira a accelerare l'evoluzione genetica degli esseri umani. L'obiettivo di questo esperimento è permettere alla razza umana di colonizzare un altro pianeta ed evitare l'estinzione.

Questo è il primo trailer di The Titan: