Ryan Reynolds è a Firenze sul set di 6 Underground diretto da Michael Bay

Il film che ad oggi con 150 milioni di dollari di budget si assesta al primo posto tra le produzioni più generose di Netflix, è 6 Underground. Diretto da Michael Bay, il più esplosivo regista di Hollywood che gestisce produzioni così imponenti senza alcun problema (vedi Transformers), il film è un action movie girato nel cuore di Firenze. I protagonisti sono Ryan Reynolds e Mélanie Laurent. Della trama ancora non ci sono dettagli e i video che circolano sui social girati dalle gente che si trova in mezzo alle riprese, tra strade bloccate e transennate, suggeriscono bene la portata del film. Inseguimenti con più auto e due elicotteri a sorvolare l'azione, come si vede qui sotto nel video girato da Wanderlustcate e postato su Instagram.

La Toscana Film Commission sta agevolando gli spostamenti della produzione americana in coordinamento con la municipalità di Firenze. Sul loro sito fanno sapere che le riprese si svolgeranno dal 22 al 31 agosto "per le scene a maggior impatto urbanistico", poi il 3 settembre e ancora dal 10 al 21 settembre. I set saranno allestititi ovunque: presso Santa Croce, agli uffizi, al Duomo fino a Piazza Santissima Annunziata. Poi presso l’area che da San Niccolò va a Viale Poggi, alla Scuola dei Marescialli in Piazza Stazione e su gran parte del lungarno, per poi coinvolgere anche le zone più esterne di Campo di Marte e Via Campo D’Arrigo. Le basi logistiche per la lavorazione saranno invece sistemate in Piazza Vittorio Veneto e sul lungarno, tra la Zecca Vecchia e Piazza Ognissanti.