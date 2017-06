Russell Crowe su Infinity in streaming: da Il Gladiatore a Robin Hood

Russell Crowe è ben presente sul servizio di streaming on demand Infinity. Guardiamo insieme quali sono i lungometraggi più interessanti disponibili, tra i tanti interpretati dall'energica e ironica star neozelandese, approdato negli Stati Uniti nei primi anni Novanta.





Inutile pensare di poterlo ignorare: Il gladiatore (2000) di Ridley Scott, dove Russell interpreta l'indomito generale Maximus, in contrasto con un magistrale Joaquin Phoenix nei panni di Commodo. Nella pioggia di Oscar, bisogna ricordare proprio quello andato a Crowe come miglior attore protagonista. Alcune frasi sono entrate nell'immaginario collettivo, in primis "Al mio segnale, scatenate l'inferno!"





Per rimanere in zona Ridley Scott, Russell ha collaborato col regista diverse volte, e vale la pena segnalarne altre due. Un'ottima annata (2006) è una commedia sentimentale su un broker che riscopre se stesso in Provenza, innamorandosi di una Marion Cotillard non ancora famosa a livello internazionale. L'altra collaborazione è l'intrigante Robin Hood (2010), condiviso con una volitiva Lady Marian di Cate Blanchett, film concentrato sull'origine del mito.





Consigliatissimo è The Next Three Days (2010) di Paul Haggis, un thriller piuttosto originale: è la storia di un tranquillo padre di famiglia, che si sente moralmente costretto a far evadere sua moglie (Elizabeth Banks), ingiustamente accusata di omicidio.





Di tutt'altro tenore è il divertente buddy movie The Nice Guys (2016), diviso da Crowe con Ryan Gosling: nel film un investigatore privato e un detective condividono lo stesso caso, affrontato in modo scanzonato e strafottente, su copione di Shane Black, l'ideatore di Arma Letale, qui anche regista.





Abbiamo aperto con un classico, chiudiamo con un classico: A Beautiful Mind (2003) di Ron Howard è la storia del geniale matematico John Nash, messo a dura prova dalla sua difficile condizione mentale, fatta di allucinazioni e dolore. Purtroppo Russell mancò l'Oscar per un soffio, limitandosi a un Golden Globe, ma A Beautiful Mind è una di quelle esperienze cinematografiche che continua ad affascinare.