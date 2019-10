Romics XXVI, per Pets 2 in Blu-ray un evento aperto ai cani di piccola taglia!

News Digital Video

Domenica 6 ottobre parleremo dell'uscita Universal, con una rapida carrellata sul rapporto tra cani e padroni nell'animazione.

E' iniziata ieri la XXVI edizione del Romics, festival crossmediale alla Fiera di Roma, in programma fino a domenica 6 ottobre. Proprio domenica sono previste divertenti attività per l'uscita l'8 ottobre in Blu-ray, Ultra HD 4K, dvd e digitale di Pets 2 - Vita da animali. Durante tutta la giornata sarà allestita un'area dedicata espressamente al film, con l’iniziativa Porta il tuo Pet a Romics, aperta ai vostri cani di piccola taglia, che all’interno della fiera potranno fare un vero... pet stop! Previste photo-opportunity, gadget a tema Pets 2 e un breve rinfresco canino.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale del Romics.