Roma di Alfonso Cuarón arriva da oggi anche in Blu-ray e dvd, dopo il trionfo agli Oscar e in streaming

Un'occasione per riapprezzare e regalare il film di Alfonso Cuarón: Roma viene riedito dalla Warner Bros con extra e booklet.

Nonostante i tre premi Oscar e i due Golden Globe, fino a questo momento nel nostro paese Roma di Alfonso Cuarón non era mai stato pubblicato in una versione fisica all'altezza della sua fama: la Warner Bros provvede ora, rendendo disponibile da oggi Roma in Blu-ray e dvd, accompagnato da contenuti extra e da un booklet con due saggi della scrittrice Valeria Luiselli e dello storico Enrique Krauze. Prodotto da Netflix, Roma è stato uno dei primi film nati per lo streaming a contare moltissimo nel circuito del cinema d'autore, come peraltro dimostra il Leone d'Oro a Venezia.