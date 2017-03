Rogue One: A Star Wars Story dal 12 aprile in Blu-ray

Rogue One: A Star Wars Story sbarca in Blu-ray e dvd dal 12 aprile (l'edizione Blu-ray è disponibile anche in 3D, con versione 2D inclusa, come al solito). Il primo spin-off della storia di Star Wars, diretto da Gareth Edwards, anche se non è riuscito a strappare gli Oscar per i quali era stato nominato, effetti visivi e sound mix, è riuscito comunque a portare a casa 1.052.000.000 di dollari, a fronte di un costo di 200.

Il suo arrivo in home video sarà quindi sicuramente atteso da ogni fa che si rispetti, già affezionato alla storia di Jyn Erso (Felicity Jones) e della sua compagine di mercenari al recupero dei piani della Morte Nera. Dovrebbero essere all'altezza della situazione anche i numerosi contenuti speciali: featurette sulla genesi dell'idea a opera di John Knoll, altre dedicate ciascuna ai personaggi principali (Jyn, Cassian, K-2SO, Baze & Chirrut, Bodhi & Saw), un'altra ai cattivi dell'Impero (sì, anche a quello lì), un'altra al production design, una agli effettivi visivi che hanno riportato in vita due personaggi, un'altra ancora agli easter egg e un'ultima alla premiere.