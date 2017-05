Rihanna e Lupita Nyong’o insieme per Netflix

Netflix è sempre in ascolto del popolo della rete, com'è naturale per il DNA del servizio di streaming, ma ora l'azienda di Reed Hastings ha battuto se stessa, annunciando un film con Rihanna e Lupita Nyong'o, nato da una pura fantasia dei fan sui social. Tutto è nato da questa foto scattata durante una sfilata di Miu Miu nel 2014. con il commento estemporaneo "Pare che siano in un film di rapina [heist movie], con Rihanna come dura leader rapinatrice e Lupita la geniale hacker".





L'uscita si è gonfiata sino a diventare un tormentone della rete, che presto ha coinvolto nel gioco anche la sceneggiatrice Issa Rae e soprattutto la regista Ava DuVernay, autrice di Selma e del documentario di denuncia The 13th, sempre proprio per Netflix. Il gioco è diventato realtà adesso, quando Netflix ha deciso di mettere in produzione sul serio questo heist movie, che secondo alcuni fan poteva basarsi su una "truffatrice che deruba ricchi uomini bianchi". L'esperimento è una sfida creativa, oltre che una furbata di marketing. Vada come vada, una volta tanto la gente su internet non potrà lamentarsi a cuor leggero delle decisioni di produttori lontani e sordi alla loro sensibilità!