Rambo, la trilogia torna in Blu-ray e 4K da Eagle Pictures, in attesa di Last Blood

Nella collana "Gli indimenticabili" ci sono i Blu-ray, in quella 4Kult gli Ultra HD.

Se siete in attesa di Rambo Last Blood, quinto e ultimo (?) capitolo della saga interpretata da Sylvester Stallone, potreste essere interessati a recuperare la trilogia storica costituita da Rambo (1982), Rambo 2 - La vendetta (1985) e Rambo III (1988), tutti riediti da Eagle Pictures. Le collane sono due, a seconda del formato che sceglierete, Blu-ray o Ultra HD 4K. Per il Blu-ray, i film sono pubblicati nella collana "Gli indimenticabili", mentre i 4K sono distribuiti in quella 4Kult, in steelbook contenenti anche le versioni Blu-ray. E' un vero peccato che il quarto capitolo del 2008, John Rambo, per ragioni di diritti non rientri in quest'offerta, dato che la sua versione Blu-ray è al momento fuori catalogo ed è acquistabile solo in dvd.

Tornando alla trilogia nell'edizione Eagle, i contenuti speciali prevedono due making of realizzati per il ventennale del personaggio nel 2002, nei dischi del primo e del secondo capitolo (non c'è un backstage per il terzo atto). Interessanti e doverosi gli inserimenti del finale alternativo di Rambo (dove l'eroe si faceva giustiziare da Trautman) e di una featurette d'epoca per Rambo 2, con riprese sul set molto apprezzabili anche nell'anzianità del materiale. Risulta invece incompleto lo speciale "Come diventare Rambo" (2011), dove il compianto body builder e allenatore Franco Columbu (grande amico del rivale Schwarzy) spiega tutti gli esercizi con cui trasformò il corpo di Sly nella macchina da guerra vista nella seconda e terza pellicola. La prima parte di questa featurette è contenuta tra gli extra di Rambo, la seconda tra quelli di Rambo 2 - La vendetta, ma sul disco di Rambo III manca la terza e ultima sezione. La si può comunque recuperare su YouTube facilmente.