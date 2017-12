Quiz Cinema: L'Atomica Bionda Charlize Theron in 10 tostissime domande

Bella, brava, versatile, carismatica e diva quanto basta. La carriera di Charlize Theron è da standing ovation. L'attrice premio Oscar ha spaziato in tutti i generi cinematografici, senza timore di dedicarsi ai ruoli più fisicamente impegnativi. Anzi, Charlize è proprio una figura di riferimento per il cinema action al femminile. L'ultimo titolo da lei interpretato in cui le dà di santa ragione è Atomica bionda, disponibile dal 13 dicembre in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD.





Questi i contenuti speciali di DVD e Blu-ray:

Scene tagliate

Benvenuti a Berlino (Berlino, la location ideale per uno spy thriller ambientato durante la Guerra Fredda)

(Berlino, la location ideale per uno spy thriller ambientato durante la Guerra Fredda) Blondes have more gun (La trasformazione di Charlize Theron in questo tenace personaggio)

(La trasformazione di Charlize Theron in questo tenace personaggio) Un maestro di spionaggio (Il regista David Leitch stravolge il genere spionistico attraverso esemplari scene d’azione e personaggi complessi)

(Il regista David Leitch stravolge il genere spionistico attraverso esemplari scene d’azione e personaggi complessi) Anatomia di una scena di lotta ( Il regista David Leitch scompone la scena della tromba delle scale)

Il regista David Leitch scompone la scena della tromba delle scale) La storia in azione: l’agente Broughton (L’agente Broughton in una storyboard animata)

(L’agente Broughton in una storyboard animata) La storia in azione: la caccia (Gascoigne è in fuga in una storyboard animata)

Non crediate però che sia finita qui. Potete tranquillamente segnarvi in agenda come, dove a quando acquistare Atomica bionda, o a chi regalarlo per Natale essendo il film un buon intrattenimento unisex, ma lasciate che l'adrenalina vi entri in circolo per rispondere alle dieci domande del quiz sulla Charlize Theron che non ve la fa passare liscia.

Sicuri di conoscere bene la sua filmografia action? Mettetevi alla prova... coraggio!