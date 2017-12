Per Star Wars Gli Ultimi Jedi ci saranno 20 minuti di scene tagliate su Blu-ray [SPOILER]

L'edizione home video Blu-ray/dvd e streaming di Star Wars Gli ultimi Jedi non si vedrà prima della primavera, però già i fan di Star Wars possono gioire all'idea che il disco conterrà ben 20 minuti di scene inedite e tagliate dal lungometraggio, di per sè già il più lungo della saga con 152 minuti di durata. Un primo montato del film toccava infatti le tre ore, ma Rian Johnson, regista e sceneggiatore, ha garantito che la versione in sala è comunque quella per lui definitiva, pur aggiungendo a Collider che era molto affezionato ad alcune sequenze soppresse. Ecco cosa ci ha raccontato, ma occhio agli spoiler.

C'era una versione estesa della sequenza in cui Finn, Rose e DJ penetrano nel Mega Destroyer, passando per un grande ufficio e completando il camuffamento da Stormtrooper.

C'è una lunga sequenza sull'isola, una serie aggiuntiva di prove alle quale Rey si sottopone, Luke è presente e c'è una scena di grande intensità emotiva tra loro due ("Cose grosse, scene vere", dice Johnson).

C'è una scena in cui Poe cerca di far riavere Finn che è appena uscito dal coma ("Davvero divertente").

Interessanti anche alcune considerazioni di Rian:

"C'è un saaaaaaaaaaacco di roba che abbiamo levato dal film. Il film ne ha guadagnato, ma alcune delle mie scene preferite, tra le più autoconclusive, sono finite nel cestino. Ora non voglio fare quello che vende Blu-ray, ma ci saranno tante sequenze estese e cancellate negli extra, non vedo l'ora che la gente le veda.

Mi piacerebbe che rendessimo pubblico prima o poi il copione usato per le riprese. Lo feci per Looper e per gli altri miei film. Lo preferisco a quando pubblicano i copioni dopo l'uscita del film, con una versione conformata della sceneggiatura, in pratica riscritta per assomigliare al film (sono sicuro che lo faranno anche in questo caso). Ma mi piacerebbe pubblicare prima o poi il copione delle riprese, così la gente vedrebbe le cose tagliate, quelle modificate, le cose ritoccate durante le prove... Ho sempre pensato, anche dal punto di vista di uno studente di cinema, che sia sempre interessante da vedere."