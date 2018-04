Per i 40 anni di Capitan Harlock, il film in CGI è in streaming su Infinity incluso nell'abbonamento

L'anime di Capitan Harlock celebra quest'anno il suo quarantennale, perfetto da celebrare con la visione di Capitan Harlock, sontuoso film animato in CGI del 2013 diretto da Shinji Aramaki e disponibile sul servizio di streaming on demand Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile.

La creazione del mangaka Leiji Matsumoto partì come fumetto nel 1977, durando fino al 1979, mentre la serie tv della Toei portò la firma del leggendario Rintarō e andò in onda dal '78 al '79 per 42 episodi. L'universo di Harlock era collegato a quello di altre creazioni fantascientifiche di Matsumoto, come Star Blazers e Galaxy Express 999.

Il lungometraggio proposto da Infinity passa il mito dalla matita alla computer grafica, non badando a spese e allo stesso tempo rivisitando il personaggio con una sorta di reboot/origin story che non si limita ad adattare il materiale originale, ma lo reinterpreta. Distribuito nel mondo, Capitan Harlock ha registrato gli incassi più elevati proprio in Italia.