Oscar 2020: Joker e C'era una volta a Hollywood in uscita digitale tra gennaio e febbraio

Ecco le date e le edizioni disponibili per i due acclamati lungometraggi pluricandidati.

Le candidature agli Oscar 2020 al momento vedono tra i più gettonati il Joker con Joaquin Phoenix (11 nomination) e C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino (10 nomination). Entrambi i film, usciti diverso tempo fa in Italia, sono in arrivo o sono già disponibili in edizione digitale, in streaming / download o in formato fisico Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd. Vediamo nel dettaglio come ogni appassionato di cinema può portare a casa il suo assaggio di Oscar.

Joker in Blu-ray e Ultra HD 4K dal 6 febbraio, in streaming e download dal 23 gennaio

Joker di Todd Phillips approderà sui principali servizi in streaming e download dal 23 gennaio, mentre le sue edizioni fisiche Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd si faranno attendere fino al 6 febbraio. Le edizioni speciali prevedono un dvd con colonna sonora e un Blu-ray in Steelbook. La storia del clown disperato Arthur Fleck (Phoenix) si accompagnerà a quattro contenuti speciali: "Becoming Joker", "Joker: A Chronicle of Chaos", "Please Welcome...Joker!" e "Joker: Vision & Fury" (al momento disponiamo solo dei titoli inglesi di queste featurette, ma naturalmente saranno sottotitolate in italiano nell'edizione definitiva). La versione Ultra HD 4K proporrà Dolby Atmos TrueHD per la traccia originale inglese e il Dolby Digital 5.1 per l'italiana. Acquista su Amazon Joker in dvd con colonna sonora Acquista su Amazon Joker Blu-ray Steelbook Joker: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

C'era una volta a Hollywood già disponibile in Blu-ray, Ultra HD 4K, dvd, streaming e download