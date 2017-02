Oceania: una canzone tagliata nell'edizione Blu-ray e dvd

Oceania, nomination Oscar 2017 come miglior film d'animazione, sarà con ogni probabilità in Blu-ray e dvd ad aprile, ma nel frattempo possiamo goderci in anteprima uno dei contenuti extra dell'edizione home video: si tratta di una canzone tagliata dal film, "Warrior Face". In essa il semidio Maui spiega alla protagonista Vaiana come tirare fuori la grinta e affrontare i nemici: nella storia di lì a poco i due si confronteranno con il granchio gigante Tamatoa.

Forse proprio perché Tamatoa canta poco dopo la sua canzone, i registi John Musker & Ron Clements avranno deciso di tagliare questo numero musicale, che avrebbe tolto respiro a quello subito dopo, più importante. Come spiega il compositore Lin-Manuel Miranda all'inizio del video pubblicato su Slashfilm, il pezzo era un omaggio alla tradizione dell'haka, la celebre danza di guerra dei Maori. Se volete ascoltare semplicemente la canzone, indossate le cuffie e mettete in play il video qui sotto, ufficiale Disney: ricordate che le voci in inglese che sentite non appartengono a Dwayne Johnson e Auli’i Cravalho, i doppiatori originali ufficiali di Maui e Vaiana. Questa è una prima versione della canzone, eseguita come riferimento da Christopher Jackson e Philippa Soo.