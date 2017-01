Netflix: trailer e immagini di Deidra & Laney Rob A Train, nuovo film originale

Deidra & Laney Rob A Train è il titolo di un nuovo film commedia autoprodotto di Netflix, che sarà in streaming sul servizio a partire da marzo e che passa in questi giorni al Sundance Film Festival. Ve ne mostriamo qui di seguito trailer e immagini. Diretto dalla regista televisiva Sydney Freeland, è la storia della liceale Deidra, che decide di prendere in mano le redini della sua famiglia quando sua madre viene arrestata, travolta da un esaurimento nervoso. Con sua sorella minore Laney si organizza per derubare treni merci, facendo impazzire la polizia che difficilmente sospetterebbe di loro... ma per quanto ancora?

Il cast di Deidra & Laney Rob A Train è composto da Ashleigh Murray, Rachel Crow e Tim Blake Nelson, con la partecipazione di Missi Pyle.