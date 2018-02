Netflix punta a 700 nuovi contenuti nel 2018, coinvolge Matt Reeves per un film originale di fantascienza

Netflix ha un inesorabile piano di battaglia: 700 nuovi contenuti sulla piattaforma, comprendenti film e serie tv, entro il 2018. Con un 2017 che ha portato l'azienda di Reed Hastings a registrare ben 117.600.000 utenti in tutto il mondo, Netflix ha legittimi piani a lungo termine. Nell'ambito delle crescenti produzioni originali di rilievo (solo a marzo usciranno Annientamento e The Outsider), il gruppo ha messo a segno una collaborazione con Matt Reeves, che si prenderà una momentanea pausa dal suo lavoro su The Batman per la Warner, dopo il grande successo di The War - Il pianeta delle scimmie.

Reeves ha firmato per occuparsi, per ora solo in qualità di producer, del film di fantascienza Life Sentence, basato su un racconto di Matthew Baker. La trama ipotizza un programma futuristico in cui la memoria dei criminali viene cancellata: la pena sostituisce il carcere, anche per il protagonista, che si troverà a dover ricostruire la sua vita. Il nome di Reeves è emerso su Netflix molto di recente, tra gli executive producer di The Cloverfield Paradox, tardivo "film originale Netflix" pubblicato una manciata di giorni or sono.

Dopo aver investito tre miliardi di dollari nel 2016, il colosso Netflix è passato a ben 6 nel 2017. La novità è che la produzione diretta di contenuti potrebbe non essere totalmente prioritaria. Il CFO dell'azienda David Wells ha dichiarato in una conferenza: "Continuiamo ad aggiungere contenuti, funziona, ci fa crescere. Alla gente non interessa da dove vengano le storie, da noi si aspettano i contenuti migliori. Non dobbiamo necessariamente realizzarli noi stessi."