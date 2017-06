Netflix propone le storie a bivi col Gatto con gli Stivali e Buddy Thunderstruck

Sta incuriosendo la rete l'annuncio di Netflix dei film d'animazione interattivi Il gatto con gli stivali - Intrappolato in una storia epica e Buddy Thunderstruck: La busta dei forse. In sostanza al (piccolo) spettatore viene chiesto di usare il telecomando, il mouse o il joypad per scegliere come proseguire queste storie, in bivi che vengono via via presentati in modo spiritoso dai loro beniamini. I più vecchi ricorderanno di certo le storie a bivi di Topolino o i libri game più elementari. Al momento il colosso di Reed Hastings non ha intenzione di produrre stagioni intere così impostate: nessuna sorpresa, dato che sarebbe un'impresa improba concatenare più puntate tenendo in conto tutte le diverse scelte.





Nonostante questo, molti si chiedono se in futuro la proposta coinvolgerà anche materiale non rivolto esclusivamente ai più piccoli. Non ci sono conferme, eppure proprio qualche giorno fa all'E3 un portavoce della Telltale Games, specialista in adattamenti videoludici di celebri franchise come The Walking Dead, aveva fatto intendere che i loro racconti interattivi potrebbero vedere la luce anche sui servizi di streaming più popolari, dopo aver vissuto su PC, console e tablet. La coincidenza dell'annuncio di Netflix e di queste considerazioni ci porta a pensare che non sia il caso di sottovalutare le prospettive a lungo termine di questo esperimento.

Per ora, abbiamo provato di persona Il gatto con gli stivali - Intrappolato in una storia epica e l'abbiamo trovato artisticamente modesto, ma abbastanza spiritoso per intrattenere i pargoli, così come si presume che faccia.