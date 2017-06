Netflix: nuovi Film Luglio 2017 in streaming: Minions, Inside Out e La grande bellezza

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di luglio 2017? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di luglio, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta cinematografica.



E' l'animazione di qualità a tener banco questo mese: aprono le danze il 10 luglio i Minions, protagonisti di uno scatenato spin-off dei Cattivissimo Me, appena in tempo per il Cattivissimo Me 3 che arriva in sala il 24 agosto. Dopo l'Illumination Entertainment arriva la Pixar, con il film che ha momentaneamente rallentato il calo d'ispirazione dell'azienda. Parliamo del meraviglioso Inside Out di Pete Docter, disponibile in streaming dal 21.



Dal 1° luglio un nostro recente premio Oscar sbarca su Netflix: è La grande bellezza di Paolo Sorrentino con Toni Servillo. Meno attraente è probabilmente una delle opere minori di Woody Allen, To Rome With Love, che vede nel cast anche Roberto Benigni ed è anch'esso visionabile a partire dal 1° luglio.

Segnaliamo anche la comicità di Giù al nord (dal 31) di e con Dany Boon, origine del nostro remake Benvenuti al sud, e l'epico L'ultimo dei Templari con Nicolas Cage.





Sul fronte produzioni originali Netflix, assolutamente da non sottovalutare, dal 14 luglio sarà disponibile Fino all'osso, dove Lily Collins interpreta un'anoressica che accetta di farsi curare in una clinica dai metodi non convenzionali. Nel cast anche Keanu Reeves.