Netflix: nuovi Film Giugno 2017 in streaming, c'è Ant-Man

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di giugno 2017? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di giugno, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta cinematografica.





I riflettori sono ovviamente puntati su Okja, originale Netflix in concorso a Cannes, dove ha suscitato parecchie polemiche il fatto che un passaggio in sala non fosse previsto: suo malgrado, il film di Bong-Joon Ho è diventato epocale, e potremo vederlo in streaming dal 28 giugno.

Segnaleremmo anche dal 3 giugno The Space Between Us con Asa Butterfield e Gary Oldman, altro originale Netflix, in cui il primo essere umano nato su Marte sbarca sulla Terra, portandoci a riscoprirla attraverso i suoi occhi.





Dal 2 giugno i fan dei supereroi Marvel-Disney sono avvisati, perché potranno divertirsi con le grandi minuscole avventure di Ant-Man alias Paul Rudd.

Ex Machina è invece un curioso film di fantascienza firmato da Alex Garland e interpretato da Oscar Isaac, Alicia Vikander e Domhnall Gleeson: angoscia e androidi per un binomio intrigante, dal 18 del mese.

Imperdibile per i cultori del grande cinema il noir contemporaneo Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, foriero di un bell'Oscar come miglior non protagonista al killer Javier Bardem. Dal 22.

Ted 2 (disponibile dal 25) è un sequel che vede di nuovo all'opera lo sfrontato orsacchiotto Ted (Seth MacFarlane) e il suo amico in carne e ossa Mark Wahlberg. Immaginereste mai Ted padre? Noi non ci avevamo mai pensato, avremmo avuto comprensibili timori.





In ambito opere italiane, appare sul servizio di Reed Hastings il nostrano Smetto quando voglio di Sydney Sibilia (dal 7), però segnaleremmo anche il cult Il ragazzo di campagna (dal 1°), interpretato da un indimenticabile e scatenato Renato Pozzetto nell'ormai lontano 1984.