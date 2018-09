Netflix acquista Dumplin' con Jennifer Aniston e Uncut Gems con Adam Sandler

Con un fresco Leone d'Oro per Roma, il servizio di streaming Netflix è ormai inarrestabile nella sua acquisizione e promozione del cinema di qualità. Arriva notizia di altri due lungometraggi inseriti nella sua scuderia. Il primo è Dumplin' con Jennifer Aniston, basato sul romanzo omonimo di Julie Murphy edito in Italia col titolo "Voglio una vita a forma di me".

E' la storia di una ragazza sovrappeso, Willowdean, teoricamente a suo agio con se stessa finché non si innamora di Bo e l'insicurezza cresce. La cosa è peggiorata da sua madre Rosie (Aniston nella versione cinematografica), da ragazza ex-reginetta di bellezza. "Polpetta", questo il suo soprannome, deciderà allora di mettersi in gioco in un concorso di questo tipo, avviando una rivoluzione nella piccola cittadina texana in cui si svolge la storia. Il film sarà diretto da Anne Fletcher, con Danielle Macdonald a interpretare la protagonista. La colonna sonora comprenderà nuove versioni di classiche canzoni di Dolly Parton, che collaborerà anche con Sia e Miranda Lambert per nuovi brani. Il film uscirà entro l'anno su Netflix e, solo in America, in sale selezionate.

Sembra parecchio interessante anche il dramma Uncut Gems di Benny & Josh Safdie, già autori di un paio d'apprezzati film indipendenti come Heaven Knows What e Good Time. Il protagonista è Adam Sandler, in versione drammatica (ambito nel quale l'attore non è assolutamente da sottovalutare). E' la storia di un gioielliere che ha due relazioni da gestire e un vizio del gioco che lo sta progressivamente indebitando. Nel cast sono previsti anche Eric Bogosian, Judd Hirsch e l'astro nascente Lakeith Stanfield, visto in Atlanta e in Scappa - Get Out. Le riprese di questo progetto dovrebbero iniziare alla fine dell'anno.