Nel nuovo Lilli e il Vagabondo, Yvette Nicole Brown è la zia Sarah

Appena ieri vi abbiamo riepilogato i remake o sequel dal vero di classici Disney, in arrivo al cinema tra quest'anno e il 2020. Nella lista mancava il remake in live-action e CGI di Lilli e il vagabondo, perché è un progetto destinato al mercato dello streaming, in particolare alla piattaforma proprietaria che la Disney lancerà nel 2019 e che fa già tremare i concorrenti.

Arriva oggi la notizia che la famigerata zia Sarah, padrona dei due diabolici gatti siamesi (Si e Am) che rendono impossibile la vita di Lilli, sarà interpretata dalla caratterista Yvette Nicole Brown, già in Dreamgirls e specialista nel settore canino familistico, dopo Hotel Bau.

Il cast del nuovo Lilli e il vagabondo di Charlie Bean comprende quindi ora Tessa Thompson e Justin Theroux come voci di Lilli e Biagio.