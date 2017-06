Neill Blomkamp lancia Rakka, un corto su YouTube e Steam

Assente dal grande schermo dopo la regia di Humandroid, ma soprattutto orfano del suo Alien che Ridley Scott gli ha all'improvviso negato, il regista Neill Blomkamp ha deciso di provare la strada dell'indipendenza fondando gli Oats Studios. Lo scopo della piccola azienda è realizzare cortometraggi da distribuire gratuitamente, nella speranza che diventino abbastanza "virali" da portare a un vero finanziamento per un lungometraggio. Nodale la scelta delle piattaforme su cui distribuire i lavori: il primo atto di quest'esperimento è il corto Rakka, disponibile non soltanto su YouTube, ma anche su Steam, scelta controtendenza, perché - come qualsiasi appassionato di videogiochi sa - si tratta della prima piattaforma di distribuzione digitale di giochi per Windows, Mac e Linux.





Proprio su Steam sarà possibile acquistare 4.99$ gli extra relativi al cortometraggio, simili a quelli che si incontrerebbero in una qualsiasi edizione speciale Blu-ray, come bozzetti e modelli dei personaggi.

Rakka, che vanta la partecipazione di Dakota Fanning e Sigourney Weaver, è narrato in chiave semidocumentaristica, da diversi punti di vista: la storia racconta le condizioni della Terra nel 2020, dopo un'invasione aliena che ha schiavizzato l'umanità e alterato l'atmosfera del pianeta.