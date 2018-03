Neil Young nel trailer di Paradox, western Netflix diretto da Daryl Hannah

Paradox verrà presentato in anteprima il 15 marzo al SXSW (South By SouthWest) Festival di Austin, ma dal 23 marzo arriverà in streaming su Netflix.

Si tratta di un western surreale, con molta musica, o, come dice il teaser trailer che vi proponiamo, di "una storia non realistica di amore e musica".

Due sono le cose notevoli di questo film: la prima è che è stato scritto e diretto da Daryl Hannah, attrice, attivista e adesso anche regista, che molti ancora ricordano come la bellissima Pris di Blade Runner e altri come la terribile Elle Driver di Kill Bill e che possiamo testimoniare, avendola incontrata non da molto, è ancora splendida a 58 anni.

La seconda è che "l'uomo col cappello nero" è il leggendario musicista e cantautore canadese Neil Young, 77 anni, anche autore della colonna sonora in uscita proprio il 23 marzo.

Il soundtrack è composto da Young con la band Promise of The Real (ed è il quarto disco insieme a loro) che comprende i due figli di un altro celebre musicista, Willie Nelson (che appare con loro nel film): Lukas e Micah Nelson. La colonna sonora comprende sia brani appositamente realizzati per il film, sia cover e canzoni già incise.

Questo intanto è il bizzarro teaser trailer di Paradox.