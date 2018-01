Mute: il teaser trailer del film di Duncan Jones

Ve ne avevamo parlato la settimana scorsa, quando Duncan Jones in una serie di Tweet aveva annunciato la data di programmazione streaming - il 23 febbraio - del suo film del cuore, Mute, sulla piattaforma Netflix. Oggi torniamo a farlo per mostrarvi il teaser trailer, a cui seguirà domani 30 gennaio il trailer vero e proprio.

In fase di scrittura e progettazione da molti anni, questo film è un compendio delle passioni dell'autore, come lui stesso disse a inizio lavorazione: "Mute è la sintesi di tutto quello che mi affascina: noir, fantascienza e gente singolare che si trovano nei guai per via di quello che sono e di come sono".

Non si sa ancora, invece, anche se al momento sembra poco probabile, se potremo di vedere il film su grande schermo, anche se Jones lo spera e nel 2016 disse di pensare che il film avrebbe ricevuto lo stesso trattamento di Beasts of No Nation, uscito in sala contemporaneamente.

Questa, in sintesi, la trama di Mute:

Ambientato in un futuro non troppo lontano a Berlino, il film racconta la storia di Leo (Alexander Skarsgard), un uomo muto che ha perso la capacità di parlare a causa di un incidente avvenuto durante l'infanzia. L'unica cosa bella della sua vita è la sua bellissima fidanzata Naadirah e quando lei scompare senza lasciare traccia, Leo parte alla sua ricerca attraverso la città. Durante il suo viaggio si trova ad avere a che fare con due loschi chirurghi americani (Paul Rudd e Justin Theroux).