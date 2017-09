Mudbound: il trailer e la locandina del film Netflix disponibile a novembre

Mudbound, il nuovo film originale Netflix diretto da Dee Rees, presentato al Sundance Film Festival 2017, sarà disponibile per tutti gli utenti dal 17 Novembre 2017. Si vocifera che possa costituire la prima chance per Netflix di stringere in mano un Oscar: tenendone presente il tema, sembra più che credibile.





Ambientato nelle campagne degli Stati Uniti del Sud durante la II Guerra Mondiale, è la storia di due famiglie, l’una contro l’altra a causa di una spietata gerarchia sociale, ma legate dall'amore per la terra che lavorano, il Delta del Mississippi. La famiglia McAllan si è da poco trasferita in Mississippi dalla tranquilla città di Memphis e non è preparata alle difficoltà della vita di campagna. Laura (Carey Mulligan) continua a credere nei progetti senza speranze di suo marito Henry (Jason Clarke). Nel frattempo, i mezzadri Hap e Florence Jackson (Rob Morgan, Mary J. Blige) lottano per realizzare i propri sogni, nonostante le barriere sociali che devono affrontare, potenziate dalle Leggi Jim Crow. La guerra stravolgerà i piani delle famiglie, mentre i loro cari appena tornati, Jamie McAllan (Garrett Hedlund) e Ronsel Jackson (Jason Mitchell), stringeranno un’amicizia difficile.